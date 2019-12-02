СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-02T19:41:18+03:00

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В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников. По словам медиков, жевательный табак токсичнее обычного в 7-10 раз. Он также быстро вызывает зависимость, как сигареты и алкоголь. Кроме того употребление снюса может развивать онкологические заболевания.

-Если воспаление не вылечено на ранних этапах, то развиваются более тяжёлые и стойкие заболевания. Соприкасаясь со слизистой ротовой полости, жевательный табак может провоцировать её изменения. Это приводит не только к появлению язв на губах и дёснах, заболеваниям гортани, но и к развитию опухолевой патологии и злокачественным образованиям, - рассказал онколог и начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Также, по словам врачей, специфическими последствиями употребления жевательного табака являются воспалительные заболевания дёсен и губ. Это приводит к эрозии десен и стоматиту. При употреблении жевательного табака в организм поступает большое количество никотина. Он вызывает сужение сосудов и в дальнейшем ухудшает кровоснабжение внутренних органов.

ИСТОЧНИК KP.RU