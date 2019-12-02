СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-02T17:41:17+03:00

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В Нижнем Тагиле построят мост за 4 миллиарда. Сумма выплат на реализацию проекта разбита на несколько лет. В 2020 году Служба заказчика городского хозяйства получит 948 миллионов рублей, в 2021 году - 1,26 миллиарда рублей, а в 2022 году - 1,79 миллиарда рублей. Мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион по поиску подрядчика для строительства моста.

- Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства, - такие требования указаны в документах на сайте госзакупок.

Завершить строительство моста через Нижнетагильский пруд планируется к 31 июля 2022 года. Проект был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Но главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU