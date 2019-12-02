«Вилял из стороны в сторону»: в Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы поймать пьяного водителя
В Екатеринбурге, в рамках традиционного рейда по поиску нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД устроили настоящую погоню со стрельбой, чтобы остановить машину.
- Около 03:00, заметив на перекрестке улиц Альпинистов – Чистая машину «ВАЗ-2114», которая виляла из стороны в сторону, сотрудники ГИБДД решили остановить ее и проверить у водителя документы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Но водитель решил игнорировать требования сотрудников полиции и продолжил движение. И тогда началось преследование, в ходе которого инспекторы включили рупор и потребовали водителя остановиться. Но и это не помогло.
- И только на трассе Екатеринбург – Пермь машина затормозила – после того, как сотрудники ГИБДД использовали табельное оружие, - уточнили в ГИБДД по региону.
Водителю провели освидетельствование – результат показал 1,7 мг/л, что соответствует высокой степени опьянения. Сам 40-летний мужчина ничего объяснить не мог – на вопрос он бессвязно мычал и говорил лишь отдельные слова.
ИСТОЧНИК KP.RU