Хозяйка сгоревшей конюшни в Екатеринбурге ищет деньги на кремацию животных

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-02T11:09:10+03:00

В страшном пожаре погибло семь лошадей и четыре собаки

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В Екатеринбурге хозяйка сгоревшей в выходные конюшни, начала поиск средств, чтобы похоронить животных. В пожаре, который случился в ночь на 30 ноября на Большом шарташском каменном карьере, у парка «Каменные палатки», погибли семь лошадей и четыре собаки. Владелица Наталья намерена кремировать пострадавших животных.

- Мы сегодня поедем заключать договор со «Сецавтобазой», там и должны сказать окончательную сумму. Она будет высчитываться от 35 рублей за килограмм, плюс еще нужно оплатить доставку тел к мест кремирования. Предположительная стоимость 50 тысяч рублей, - подтвердила информацию в разговоре с «КП», Бирута, подруга хозяйки конюшни Натальи.

Напомним, пожар случился ночью в субботу и полностью уничтожил все постройки вместе с животными. Как считает Наталья, это был поджог. Конюшня начала гореть сразу в нескольких местах и спасти лошадей не представлялось возможным. Также огонь поглотил и припаркованную рядом «Газель». Сейчас причину выясняют дознватели.

Если вы хотите помочь Наталье собрать деньги на похороны сгоревших животных, публикуем реквизиты:

Перевод по номеру телефона на карту Сбербанка 8 950 201 28 19 (Наталья).

По всем вопросам обращаться по телефону 8 912 044 92 18 (Бирута).

ИСТОЧНИК KP.RU