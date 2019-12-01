2019-12-01T12:16:25+03:00
Общество

Академический получит детский сад за 252 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется строительством
Юлия СТАЛИНА
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Образовательное учреждение для дошкольников построят к 31 июля 2021 года.Образовательное учреждение для дошкольников построят к 31 июля 2021 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом построят еще один детский сад. В данный момент мэрия Екатеринбурга начала искать подрядчика, который займется возведением объекта. Накануне на портале Госзакупок появилась информация о конкурсе. Отметим, стоимость контракта 252 миллиона рублей.

Организация, которая выиграет конкурс, должна создать проект детского сада: чертежи, полностью разработать дизайн интерьера, а также построить здание. Садик нужно сдать в эксплуатацию к 31 июля 2021 года. Поставщика услуг определят с помощью электронного аукциона 9 декабря.

Микрорайон Академический в последние несколько лет сильно разросся. Сейчас администрация обсуждает вопрос, чтобы дать ему статус отдельного района города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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