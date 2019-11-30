Клип новой группы уральского музыканта Бутусова борется за престижную премию

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-30T11:52:28+03:00

У экс-солиста рок-группы Nautilus Pompilius накануне вышла картина о том, как дети сидят в Интернете

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Не так давно в свет вышел первый клип новой группы Вячеслава Бутусова, солиста знаменитых уральских рокеров Nautilus Pompilius, «Орден Славы», который претендует на международную престижную премию «Rome Independent Prisma Awards».

Если вы вдруг не видели клип, то рассказываем: он называется «Дети сидят в Интернете». И в нем на протяжении почти пяти минут показывается ровно то, что следует из названия - то, как дети сидят в Интернете. Снялись в нем студенты Екатеринбургского государственного театрального института. Кстати, этот клип подвергся большой волне критики среди фанатов известного музыканта. Его даже называли слишком «нравоучительным».

У Бутусова вышел новый клип, который поборется за престижную международную премию.Видео: официальная страница Вячеслава Бутусова на YouTube

Снял его режиссер Олег Ракович, который и сообщил на своей странице в Facebook о том, что клип будет бороться за премию. Картина вошла в номинацию «Музыкальное видео, жанр Dark Humor [темный юмор - прим.ред.]». Голосование проводится онлайн, а победителей назовут уже в декабре.

Клип назвали слишком нравоучительным. Фото: скриншот с видео

Премия «Rome Independent Prisma Awards» - своеобразный трамплин в большой мир для начинающих или малоизвестных режиссеров фильмов и клипов - словом, любых видеокартин. Она проводится ежемесячно, на ней отбирают «лучших из лучших» и продвигают их вверх по карьерной лестнице.

- Мы посмотрим ваш фильм. Даже если вас не знают. Даже если вы один. Даже если вы сделали его сами. Мы будем оценивать его, считаясь с качеством исполнения, - говорится на официальном сайте премии.

ИСТОЧНИК KP.RU