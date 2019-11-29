Екатеринбуржец украл у знакомых 11 миллионов, оформив на них ипотеку

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-29T14:04:11+03:00

Суд отправил его в тюрьму на восемь лет

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В Екатеринбурге отправили под суд местного жителя, Станислава Саттарова, которого обвиняют в мошенничестве с крупной суммой денег. С августа 2014 по апрель 2015 годов он злоупотребил доверием своих знакомых и похитил их деньги на сумму больше 11,3 миллиона рублей. Он убедил их оформить на свое имя ипотеку.

- Он предложил своему знакомому продать недвижимость, которая уже была выставлена на продажу. При этом он сказал, что хочет открыть на этом участке дом престарелых – что, конечно, было ложью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого он заявил, что на данный момент у него нет наличных средств, поэтому он вынужден обратиться за ипотекой в банк. И уговорил этого знакомого подписать договор купли-продажи земли по завышенной стоимости.

- Точно также он обманул трех других своих знакомых женщин, которые тоже оформили ипотечные кредиты в банке на свое имя, - добавили в прокуратуре. – Деньги после снятия в кассе банка были переданы Саттарову.

Все обманутые граждане считали, что в будущем мужчина добросовестно от их имени сам будет платить кредиты. И он даже совершил несколько первых взносов, после чего пропал.

Когда Саттарова все-таки поймали, свою вину он признавать отказывался. Однако ее доказали в ходе судебного заседания. В итоге, ему назначили 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU