На Урале за машинами с нерусскими номерами будут следить еще пристальней

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-29T13:41:18+03:00

Их будут останавливать и проверять на наличие совершенных ранее ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их будут останавливать и проверять по базе данных на наличие ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции решили усилить контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их будут останавливать и проверять на наличие ранее зафиксированных ПДД.

- Если такие будут, то все данные о владельце ТС передадутся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений для вынесения постановления об административном правонарушении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас все нарушения ПДД, которые совершили водители машин с иностранными номерами, фиксируются и заносятся в базу данных. С начала года на этом попались почти 4,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU