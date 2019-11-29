2019-11-29T13:41:18+03:00
Общество

На Урале за машинами с нерусскими номерами будут следить еще пристальней

Их будут останавливать и проверять по базе данных на наличие ПДД
Мария Трапезникова
Поделиться:
Их будут останавливать и проверять на наличие совершенных ранее ПДДИх будут останавливать и проверять на наличие совершенных ранее ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции решили усилить контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их будут останавливать и проверять на наличие ранее зафиксированных ПДД.

- Если такие будут, то все данные о владельце ТС передадутся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений для вынесения постановления об административном правонарушении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас все нарушения ПДД, которые совершили водители машин с иностранными номерами, фиксируются и заносятся в базу данных. С начала года на этом попались почти 4,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Перекрыли все выходы-входы, чтобы никто не сбежал»: в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов-нелегалов
Врача-травматолога из Екатеринбурга, которого поймали с наркотиками, отправили на 11 лет в тюрьму
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
На Ботанике закрыли школу из-за жалоб детей на тошноту и боли в животе
«Пельмешки с клюковкой и шкатулка с минералами»: уральские сувениры стали одними из лучших в стране
Не попал под санкции WADA: международный шахматный турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге
Солнечная и Счастливая: медцентр МИРА открывает новый филиал
«Был вынужден сам решать эти проблемы»: уральские чиновники оставили ветерана ВОВ без холодной воды
Екатеринбуржцев зовут сдать тест на ВИЧ
В Екатеринбурге стартует пятая «Евразия»
В Екатеринбурге экс-сотрудника Ростехнадзора отправили в тюрьму за получение взятки
Действовала по схеме финансовой пирамиды: в Екатеринбурге поймали кредитную мошенницу
Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за дня рождения маршала Жукова
Мама, я не шопоголик: уральцы заказали из Китая больше 90 тонн товаров
Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины
Екатеринбурженка осталась без машины из-за долгов в полмиллиона
В Екатеринбурге за 35 миллионов продают роскошную квартиру с золотой кроватью
«Мега» в Екатеринбурге стала лучшим ТЦ России
Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе
Спасли 100 человек: в Екатеринбурге вновь загорелись электрощитки