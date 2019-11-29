На Урале за машинами с нерусскими номерами будут следить еще пристальней
Сотрудники Госавтоинспекции решили усилить контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их будут останавливать и проверять на наличие ранее зафиксированных ПДД.
- Если такие будут, то все данные о владельце ТС передадутся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений для вынесения постановления об административном правонарушении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Сейчас все нарушения ПДД, которые совершили водители машин с иностранными номерами, фиксируются и заносятся в базу данных. С начала года на этом попались почти 4,5 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU