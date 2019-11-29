2019-11-29T07:59:19+03:00
Общество

Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины

Рассказываем, где не попасть на штраф
Мария Трапезникова
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Новые знаки установят уже в начале декабряНовые знаки установят уже в начале декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшее время в Екатеринбурге станет еще меньше мест для стоянки автомобилей. Это было сделано специалистами МБУ «Центр организации движения» по многочисленным просьбам местных жителей.

В начале декабря сразу на шести участках города установят знаки «Остановка запрещена». Рассказываем подробно, где:

- на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова;

- на улице Щорса от Степана Разина до 8 Марта;

- на улице Прониной от дома №31 до дома №41;

- на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3Б;

- на том же участке между домами №7 и №7Б;

- на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3А до дома №3В;

- на том же участке между домами №3А и №3Д до дома №3В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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