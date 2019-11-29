Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины
В ближайшее время в Екатеринбурге станет еще меньше мест для стоянки автомобилей. Это было сделано специалистами МБУ «Центр организации движения» по многочисленным просьбам местных жителей.
В начале декабря сразу на шести участках города установят знаки «Остановка запрещена». Рассказываем подробно, где:
- на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова;
- на улице Щорса от Степана Разина до 8 Марта;
- на улице Прониной от дома №31 до дома №41;
- на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3Б;
- на том же участке между домами №7 и №7Б;
- на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3А до дома №3В;
- на том же участке между домами №3А и №3Д до дома №3В.
ИСТОЧНИК KP.RU