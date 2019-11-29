Екатеринбурженка осталась без машины из-за долгов в полмиллиона
В Екатеринбурге женщине пришлось отдать приставам своего верного «железного коня» Toyota из-за накопившихся долгов. Она взяла два кредита в одном из банков города на полмиллиона рублей, но погашать их не торопилась.
- Платить она не стала даже после того, как решение суда вступило в законную силу и исполнительный документ был передан на принудительное исполнение приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Женщине дали время, чтобы добровольно оплатить долги, однако она не стала этого делать и никаких веских причин не нашла. Тогда приставы решили пойти на крайние меры и конфисковать у нее автомобиль, который в будущем планируется пустить с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU