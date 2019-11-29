2019-11-29T07:41:43+03:00
Общество

Екатеринбурженка осталась без машины из-за долгов в полмиллиона

Она взяла два кредита, которые не собиралась оплачивать
Мария Трапезникова
Поделиться:
Машину пустят с молотка. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиМашину пустят с молотка. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге женщине пришлось отдать приставам своего верного «железного коня» Toyota из-за накопившихся долгов. Она взяла два кредита в одном из банков города на полмиллиона рублей, но погашать их не торопилась.

- Платить она не стала даже после того, как решение суда вступило в законную силу и исполнительный документ был передан на принудительное исполнение приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Женщине дали время, чтобы добровольно оплатить долги, однако она не стала этого делать и никаких веских причин не нашла. Тогда приставы решили пойти на крайние меры и конфисковать у нее автомобиль, который в будущем планируется пустить с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама, я не шопоголик: уральцы заказали из Китая больше 90 тонн товаров
Еще меньше мест для парковки: где в Екатеринбурге запретят ставить машины
В Екатеринбурге за 35 миллионов продают роскошную квартиру с золотой кроватью
«Мега» в Екатеринбурге стала лучшим ТЦ России
Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе
Спасли 100 человек: в Екатеринбурге вновь загорелись электрощитки
«Автомобилист» проиграл «Барысу» в овертайме второй раз за сезон
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
На Урале в «Шоколаде» отбеливали зубы без лицензии
К поиску высокого молодого человека с голубыми глазами подключилась полиция
Новую гранитную плитку в центре Екатеринбурга выломали отбойными молотками
В Екатеринбурге обыскивают квартиру, в которой убили 9-летнего мальчика
Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры
Губернатор поручил оказать помощь семье погибшего инспектора
На Урале браконьер расстрелял инспекторов
«Дети наигрались и мать решила убить собаку»: в Екатеринбурге волонтеры спасают пса от безответственной хозяйки
В Екатеринбурге полиция проверяет людей, освободившихся из колонии
Район Екатеринбурга избавили от ржавых гаражей
Свердловчане стали на 13 % реже болеть ВИЧ
«Сосиски раскидало по дороге»: на свердловской трассе фура протаранила грузовик с колбасной продукцией
Омбудсмен Мороков займется расследованием убийства 9-летнего мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проходят на Свердловской магистрали
«Кабели есть, люди заряжены»: в Нижнем Тагиле к 2020 году поставят 26 новых светофоров
Лежала в психбольнице в Белоруссии: что известно о матери, жестоко убившей 9-летнего сына в Екатеринбурге
«Заселилась в гостиницу и перестала выходить на связь»: на Урале ищут молодую женщину, уехавшую по работе в другой город
С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»