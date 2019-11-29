2019-11-29T07:27:49+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 35 миллионов продают роскошную квартиру с золотой кроватью

Она находится в самом центре города и имеет четыре больших лоджии
Мария Трапезникова
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В центре Екатеринбурга, в ЖК «Панорама» на Малышева, 71А, выставили за продажу гигантскую квартиру. Ее отличительная особенность – очень много свободного пространства и роскоши. Но больше всего в глаза бросается золотая кровать. Отдать за такую красоту придется 35 миллионов рублей.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- Площадь квартиры – 227 «квадратов», есть несколько санузлов, четыре лоджии, и сауна. Квартира новая, в ней практически никто не жил. Есть все необходимое, - говорится в объявлении, опубликованном на N1.RU.

Сама квартира очень светлая, в ней сделан современный ремонт с элементами специальной «состаренности». В тон к ней подобран соответствующий декор.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Дверь в детскую расписана вручную. Фото: N1.RU

Дверь в детскую расписана вручную. Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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