2019-11-29T07:08:18+03:00
Общество

«Мега» в Екатеринбурге стала лучшим ТЦ России

Ее признали первой в категории «Суперрегиональный»
Мария Трапезникова
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"Мега" стала лучшим ТЦ страны"Мега" стала лучшим ТЦ страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Москве прошел финал конкурса RCSC Awards 2019, предназначенного для состязаний ТЦ со всей страны. Такая премия является единственной в России. И екатеринбургская «Мега» была выдвинута в номинации «Действующий ТЦ» в категории «Суперрегиональный».

- «МЕГА Екатеринбург» стала лучшим торговым центром по мнению экспертов Российского совета торговых центров, авторитетнейшей организации в области коммерческой недвижимости, - рассказала о победе в своем Instagram управляющая ТРЦ Айше Агекян. – Благодарю всех причастных, все только начинается!

Фото: Айше Агекян в Instagram

Фото: Айше Агекян в Instagram

Перед тем, как получить награду, члены жюри составляли так называемый «лист победителей». Для голосования можно было выбрать по одному объекту в каждой категории или номинации. Голосование было тайным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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