Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе
Минувшей ночью жители Урала заметили в небе странный светящийся объект, который очень походил на НЛО. Многих это напугало, однако спешим вас успокоить: это был учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» на полигоне в Астраханской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Вот так выглядело "НЛО" в небе над Свердловской областью. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
- 28 ноября с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», - добавили в ведомстве. – Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме.
А вот это точно похоже на какую-то инопланетную воронку. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Помимо Свердловской области, яркую вспышку в небе заметили жители Челябинской и Оренбургской областей
На полигоне в Астраханской области запустили учебную ракету.Видео: официальная странице Минобороны РФ
ИСТОЧНИК KP.RU