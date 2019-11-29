Запуск «Тополя»: уральцы испугались светящегося «НЛО» в ночном тебе

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-29T06:54:07+03:00

Вспышка была всего лишь запуском учебной ракеты. Фото: скриншот с видео

На самом деле, на полигоне в Астраханской области тестировали учебную ракету

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Минувшей ночью жители Урала заметили в небе странный светящийся объект, который очень походил на НЛО. Многих это напугало, однако спешим вас успокоить: это был учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» на полигоне в Астраханской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Вот так выглядело "НЛО" в небе над Свердловской областью. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- 28 ноября с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», - добавили в ведомстве. – Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме.

А вот это точно похоже на какую-то инопланетную воронку. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Помимо Свердловской области, яркую вспышку в небе заметили жители Челябинской и Оренбургской областей

На полигоне в Астраханской области запустили учебную ракету.Видео: официальная странице Минобороны РФ

ИСТОЧНИК KP.RU