2019-11-28T20:13:57+03:00
Спорт

«Автомобилист» проиграл «Барысу» в овертайме второй раз за сезон

Екатеринбургские хоккеисты играли сегодня без двух нападающих
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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«Автомобилист» проиграл «Барысу» в овертайме второй раз за сезон. Екатеринбургские хоккеисты играли сегодня с казахстанской командой в родном городе. Сегодня на матче из-за травмы не было Павла Дацюка. В первом периоде «шоферы» лишились ещё одного нападающего: Джефф Плэтт получил травму и покинул лёд.

Из-за отсутствия двух нападающих игра выдалась непростой. Хоккеист «Барыса» забил в ворота Коваржа за полторы минуты до конца периода. Вторую шайбу также забросили сегодня гости, во втором периоде. Но ее отменили после просмотра видео по просьбе тренерского штаба - она была заброшена не по правилам. После двух периодов счёт так и остался 0:1.

В третьем периоде екатеринбуржцы сравняли счёт - Анатолий Голышев забросил шайбу, но ее отменили. Она была заброшена после того, как должен был просвистеть свисток - Найджел Доус ушёл в штрафной бокс. Но вскоре «Автомобилист» вернул себе гол - шайбу забросил Ефим Гуркин.

Сегодня, как и в предыдущих двух матчах итог матча «Автомобилиста» «Автомобилиста» и «Барыса» решился только в овертайме. За полторы минуты до конца овертайма «Барыс» забросил победную шайбу.

«Автомобилист» получил ещё одно очко и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Серия домашних матчей завершена - 1 декабря пройдет матч с «Локомотивом» в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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