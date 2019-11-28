2019-11-28T19:34:41+03:00
Экономика

Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом

Повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка
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Рейтинг устойчивости повышен до "bb-"Рейтинг устойчивости повышен до "bb-"
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".

Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

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