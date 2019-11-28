На Урале в «Шоколаде» отбеливали зубы без лицензии
На Урале в «Шоколаде» отбеливали зубы без лицензии. Салон привлекли к административной ответственности после проверки прокуратуры. На «Шоколад» пожаловался один из жителей Белоярского городского округа.
- Индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в указанном салоне, оказываются услуги по отбеливанию зубов. Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия на оказание данной услуги у предпринимателя на момент проверки отсутствовала, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
В прокуратуре отметили, что оказание медицинской услуги в отсутствие лицензии нарушает права граждан в сфере охраны здоровья и может повлечь негативные последствия. Салону назначили штраф 4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU