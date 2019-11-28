СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-28T19:20:37+03:00

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На Урале в «Шоколаде» отбеливали зубы без лицензии. Салон привлекли к административной ответственности после проверки прокуратуры. На «Шоколад» пожаловался один из жителей Белоярского городского округа.

- Индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в указанном салоне, оказываются услуги по отбеливанию зубов. Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия на оказание данной услуги у предпринимателя на момент проверки отсутствовала, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В прокуратуре отметили, что оказание медицинской услуги в отсутствие лицензии нарушает права граждан в сфере охраны здоровья и может повлечь негативные последствия. Салону назначили штраф 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU