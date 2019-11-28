2019-11-28T17:43:31+03:00
Общество

Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры

Готовое жилье взамен недостроя смогут получить 11 человек
Алина СУРИНА
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Сейчас ведется подбор квартир, которые были бы аналогичны по характеристикам тем, что так и не были построеныСейчас ведется подбор квартир, которые были бы аналогичны по характеристикам тем, что так и не были построеныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры. Обменять жилье смогут 11 человек, чьи дома остались на стадии котлована. Сейчас инвестор собирает документы, которые позволят пайщикам обменять жилье.

- Такое решение проблемы людей, пострадавших от недобросовестного застройщика, было найдено межведомственной координационной комиссией по защите прав обманутых дольщиков, созданной по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, - рассказали в департаменте информационной политики.

Инвестор собрал документы уже у шести человек. Сейчас ведется подбор квартир, которые были бы аналогичны по характеристикам тем, что так и не были построены. Добавим, первая очередь жилого комплекса была сдана в прошлом году. Она также находилась в списке проблемных объектов, но строительство все-таки было завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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