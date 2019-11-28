Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры
Пайщики второй очереди долгостроя «Бухта Квинс» получат готовые квартиры. Обменять жилье смогут 11 человек, чьи дома остались на стадии котлована. Сейчас инвестор собирает документы, которые позволят пайщикам обменять жилье.
- Такое решение проблемы людей, пострадавших от недобросовестного застройщика, было найдено межведомственной координационной комиссией по защите прав обманутых дольщиков, созданной по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, - рассказали в департаменте информационной политики.
Инвестор собрал документы уже у шести человек. Сейчас ведется подбор квартир, которые были бы аналогичны по характеристикам тем, что так и не были построены. Добавим, первая очередь жилого комплекса была сдана в прошлом году. Она также находилась в списке проблемных объектов, но строительство все-таки было завершено.
ИСТОЧНИК KP.RU