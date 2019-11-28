Губернатор поручил оказать помощь семье погибшего инспектора

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-28T17:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области поручил оказать помощь семье погибшего охотинспектора. Андрей Киргинцев погиб при исполнении служебных обязанностей. Он зашел в дом браконьера вместе с коллегой, где получил смертельное ранение. Инспекторы пошли за нарушителем закона, когда заметили его за ловлей рыбы.

- По поручению Евгения Куйвашева семье погибшего при исполнении служебных обязанностей главного специалиста областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира - государственного инспектора Свердловской области Андрея Киргинцева будет оказана вся необходимая помощь, - рассказали в департаменте информационной политики.

Андрей Киргинцев работал в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с 2009 года. Ему было 56 лет, у него остались жена и двое детей. Сейчас его планируют представить к госнаграде. Второму инспектору - Сергею Ворохобову, получившему травмы при сопротивлении браконьеру, окажут материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU