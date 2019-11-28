На Урале браконьер расстрелял инспекторов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-28T18:25:12+03:00

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На Урале мужчина открыл стрельбу по борцам с браконьерством. Уралец схватился за ружье, когда к нему в дом в селе Таборы зашли два инспектора по охране животного мира и водных ресурсов. Они проводили рейд и заинтересовались свежевыловленной рыбой в доме у уральца.

- Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши «ствол», вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Следственный комитет Свердловской области

Один инспектор получил смертельное ранение. Он скончался в реанимации. Второй увернулся от пули и пытался задержать стрелка. Инспектор получил ножевое ранение и травму головы, но ему это удалось. После этого он повез раненного коллегу в больницу, по пути вызывая полицию и скорую помощь.

Охотничье ружье, из которого он стрелял, не было зарегистрировано. Сейчас браконьер находится в больнице под стражей - он получил серьезные травмы.

- Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, осуществляются осмотры мест происшествия, предметов, а также допросы и иные следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

Уральца обвиняют по двум статьям - убийство и покушение на убийство лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU