«Дети наигрались и мать решила убить собаку» : в Екатеринбурге волонтеры спасают пса от безответственной хозяйки

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-28T16:00:48+03:00

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Волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку от смерти. Хозяйка пса спешила избавиться от животного и искала людей, кто это сделает. По словам зоозащитницы Анастасии, знакомые рассказали ей о некой Светлане из уральского города Сысерть.

- Полтора года назад она взяла щенка свои детям. Их у нее, кажется, двое. Малыши наигрались, за собакой ухаживать некому. Сначала семья несколько раз пробовала отдать его знакомым, но он находил дорогу домой. Светлана искала мужчину, который убьет пса и предлагала за это даже небольшую плату: сигаретами или алкоголем, - рассказывает Анастасия Показаньева.

Волонтеры договорись с женщиной, чтобы она пока не усыпляла собаку и не убивала. Сейчас Анастасия ищет тех, кто сможет временно или навсегда приютить пса. Связаться можно по телефону: 8908911 0275 (Анастасия).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/746678" frameborder="0"></iframe> Женщина предлагала пачку сигарет за убийство ее собаки.ВИДЕО: Анастасия Показаньева! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU