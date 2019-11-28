В Екатеринбурге полиция проверяет людей, освободившихся из колонии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-28T16:34:14+03:00

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В Екатеринбурге с 25 ноября УМВД по Екатеринбургу проводит на территории города операцию «Надзор». Ее цель - контроль над людьми, недавно освободившимися из мест лишения свободы и находящимися под административным надзором. Полицейские проверяют, соблюдают ли такие люди правила и ограничения, предусмотренные законом.

- Задачами административного надзора являются предупреждение совершения поднадзорными преступлений и других правонарушений, оказание на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В проведении операции принимают участие полицейские из различных подразделений. Например, участковые, сотрудники уголовного розыска, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ПДН, ППСП и ГИБДД.

В операции принимают участие разные подразделения полиции. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- На сегодняшний в Екатеринбурге на учете состоит 2 482 гражданина, в отношении которых установлен административный надзор, 1 545 человек - формально подпадающих, которых также необходимо проверить полицейским. Кроме того, стражи порядка устанавливают местонахождение лиц, уклоняющихся от административного надзора, - уточнили в полиции.

Помимо этого, инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют подопечные семьи, состоящие на учете. В том числе и семьи, где подростки привлекались к уголовной ответственности.

За время операции «Надзор» силовики уже составили 62 протокола на людей, уклоняющихся от административного надзора. Также полиция установила восемь случаев, когда бывшие арестанты нарушали общественный порядок.

- Также полицией возбуждено 5 уголовных дел по статье 314.1 УК Российской Федерации (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений), - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU