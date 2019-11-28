2019-11-28T16:31:35+03:00
Общество

Район Екатеринбурга избавили от ржавых гаражей

Они «захламляли» территорию и портили городское благоустройство
Мария Трапезникова
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Из Ленинского района вывезли 35 старых гаражейИз Ленинского района вывезли 35 старых гаражейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В течение этого года с Ленинского района поэтапно увозили старые и ржавые гаражи, которые уже давно не используются. Практически все они находились в районе школ и детских садов. На сегодняшний день район избавили от 35 таких «конюшен».

- Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу перед районными администрациями по вывозу металлических гаражей тех горожан, которые не имели право на их установку и использование, - уточнили в пресс-службе мэрии города. - В первую очередь это касается тех, которые расположены в санитарных зонах детских садов и школ.

В следующем году власти планируют включить в план сноса еще четыре участка. Все это делается для того, чтобы улучить благоустройство города, избавить территорию от «захламленности» и устранить все нарушения земельного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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