Свердловчане стали на 13% реже болеть ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-28T13:57:11+03:00

Однако тема до сих является актуальной для области

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В последнее время в Свердловской области уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения снизился на 13%. Однако, даже не смотря на это, проблема по-прежнему является актуальной для региона – показатель пораженности составляет 1,5%.

- Каждый житель, а тем более специалист, работающий в образовании и в сфере труда, должен иметь доступ к базовым знаниями про профилактику ВИЧ/СПИДа, - заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

С начала года в Екатеринбурге проводятся различные бесплатные обследования и консультации по этой теме. Для медработников региона даже организовали семинары по профилактике эмоционального выгорания, а также основам мотивационного консультирования и базовой информации о ВИЧ и сопутствующих инфекциях.

ИСТОЧНИК KP.RU