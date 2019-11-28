«Сосиски раскидало по дороге»: на свердловской трассе фура протаранила грузовик с колбасной продукцией

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-28T14:23:10+03:00

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Этим утром, около 6:00, на 83 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло серьезно ДТП с участием фуры и грузовика, который был полностью закружен колбасой.

- Водитель грузовика «Исузу» при движении по трассе уснул за рулем, вследствие чего допустил наезд на стоящую на обочине фуру. Внутри находился ее 29-летний водитель, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фура совершала рейс Екатеринбург – Кировград, и около 2:30 водитель решил остановиться на обочине рядом с АЗС, чтобы отдохнуть и поспать. А утром проснулся от сильного удара, который пришелся на заднюю часть его машины.

- Выйдя на улицу, он увидел, что в его прицеп въехал другой грузовик с цельнометаллическим кузовом,- добавили в ГИБДД. – Он ехал их Челябинска в Нижний Тагил, чтобы разгрузиться на базе.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От сильного удара кузов грузовика буквально разорвало на части, а все содержимое разбросало по асфальту.

На 20 минут участок трассы, где произошло ДТП, перекрывали сотрудники ГИБДД «Невьянский», чтобы собрать всю колбасу, которую от удара раскидало по дороге. К счастью, никому из водителей медицинская помощь не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU