Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проходят на Свердловской магистрали

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-28T12:43:26+03:00

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Свердловская железная дорога присоединилась к Всероссийской просветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 25 ноября по 1 декабря, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом. Инициатива направлена на повышение информированности населения, в особенности молодежи, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

На крупных вокзалах СвЖД – Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут – организованы информационные точки, где все желающие могут пройти добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, узнать о путях передачи инфекции и способах защиты. Так, 27 ноября на вокзале Екатеринбург получили консультацию и узнали свой ВИЧ-статус порядка 100 человек.

На всех вокзалах магистрали в залах ожидания и в прикассовых зонах размещены плакаты по профилактике ВИЧ/СПИД. На видеоэкранах транслируется тематический ролик. Также информационные материалы размещены в скорых пригородных поездах «Ласточка» (перевозчик АО «СПК») и поездах дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК».

В поликлиниках и больницах сети «РЖД-Медицина» проходят семинары и лекции для работников железнодорожного транспорта и учащейся молодежи, посвященные пропаганде здорового образа жизни и мерам профилактики ВИЧ-инфекции. Для медработников запланирована конференция по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам и тренинг по проведению до- и послетестового консультирования.

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Население России составляет более 146 млн человек, из них живут с ВИЧ около 1 млн человек. Каждый час в России заражается 10 человек. Каждый год общее число заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией увеличивается.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится в России уже в седьмой раз и направлена на объединение усилий государственных, общественных и бизнес-структур по повышению информированности населения по вопросам защиты от ВИЧ-инфекции. ОАО «РЖД» принимает участие в акции с 2016 года.