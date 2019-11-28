«Кабели есть, люди заряжены»: в Нижнем Тагиле к 2020 году поставят 26 новых светофоров

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-28T12:41:41+03:00

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В Нижнем Тагиле до конца этого года установят 26 новеньких светофоров.Согласно утвержденному графику, все работы должны завершить уже к 25 декабря этого года. Об этом рассказали в пресс-служба администрации города.

- Подготовительные работы, мероприятия по установке фундаментов опор уже проведены. Буквально вчера получили необходимое количество опор. Светофоры все есть, кабели все есть, люди заряжены. Приступили к установке сразу на нескольких участках дорог, - отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Новые светофоры появятся в поселке Старатель, на проспекте Вагоностроителей, Восточном шоссе, улицах Жуковского, Металлургов и других автомобильных дорогах, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU