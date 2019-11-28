2019-11-28T12:22:03+03:00
Общество

«Заселилась в гостиницу и перестала выходить на связь»: на Урале ищут молодую женщину, уехавшую по работе в другой город

Она пропала еще 24 ноября
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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На Урале волонтеры четвертые сутки ведут поиски 34-летней Колбиной Надежды Владимировны. 24 ноября женщина уехала из Челябинска по работе в Нижний Тагил.

- Она заселилась в гостиницу, отписалась об этом, после чего перестала выходить на связь, - рассказали «Комсомолке» в ПСО «Лиза Алерт».

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, темные волосы и карие глаза.

На момент пропажи была одета в коричную куртку, светло-синие джинсы, черные сапоги, белые шапка и шарф. С собой у нее была спортивная черная сумка с красной надписью.

Если вы вдруг видели где-то Надежду Колбину или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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