На Урале под суд отправили мигрантку, которая пыталась дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-28T10:02:20+03:00

Женщина хотела продлить срок своего пребывания в России, который давным давно истек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она хотела, чтобы ей продлили срок пребывания в России

Изменить размер текста: A A

В Туринске под суд отправили жительницу Республики Кыргызстан, которую обвиняют в попытке дать взятку начальнику отделения МВД по вопросам миграции. Сдать это она хотела, чтобы продлить срок пребывания в РФ, который давным давно истек, до года.

- Но ей отказали. Тогда она, находясь в кабинете начальника отделения и желая остаться в России, положила ему на стол конверт с находящимися в нем деньгами на сумму 1 000 рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ее несколько раз предупредили, что, если она не прекратит свои действия, то последует уголовная ответственность. Но женщина продолжила намекать на взятку, чтобы решить свой вопрос.

Тогда начальник сразу же сообщил в дежурную часть Отдела МВД России по Туринскому району. На женщину завели, как и обещали, уголовное дело и направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU