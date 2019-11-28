«Сказала, что это самооборона»: на Химмаше женщина ударила ножом в пах отца своего ребенка

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-28T09:15:14+03:00

Полиция узнала о произошедшем от медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас она находится под подпиской о невыезде

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26 ноября на улице Торговая на Химмаше разыгралась настоящая драма. 39-летняя женщина по имени Наталья ударила ножом отца своего годовалого ребенка. Нож угодил мужчине в промежность. Сейчас он находится в больнице, а на Наталью завели уголовное дело.

Полиции женщина рассказала, что взяла руки нож, чтобы избежать побоев. Якобы сожитель регулярно поднимал на нее руку, когда был нетрезвый, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Но на этот раз Наталья терпеть не стала, а взялась за нож.

В полицию сообщение о ранении мужчины поступило от врачей 36-й больницы, куда мужчину доставили после ранения.

Информацию о случившемся «КП» подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Также там рассказали, что Наталья была судима.

- Сотрудники уголовного розыска изобличили в совершении данного преступления сожительницу 1980 года рождения, ранее судимую за кражу, мошенничество и наркопреступление. Орудие преступления - нож изъят, - рассказали в ведомстве.

Также в полиции уточнили, что на Наталью уже завели уголовное дело по части два статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд учел, что у женщины годовалый ребенок и оставил Наталью под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU