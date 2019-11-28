2019-11-28T07:17:27+03:00
Общество

На самых опасных свердловских трассах поставят разделительные ограждения

Это сделают для того, чтобы водители при обгоне не выезжали на встречную полосу и не провоцировали ДТП
Мария Трапезникова
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На узких трассах предусмотрено всего по одной полосе в каждую сторону, поэтому водители часто при обгоне выезжают на встречку и провоцируют ДТПНа узких трассах предусмотрено всего по одной полосе в каждую сторону, поэтому водители часто при обгоне выезжают на встречку и провоцируют ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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На узких свердловских трассах планируют установить специальные разделительные ограждения. Это сделают для того, чтобы водители при обгоне не выезжали на встречную полосу, так как на таких дорогах предусмотрено всего по одной полосе в каждую сторону, и не провоцировали ДТП.

Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, отметив, что 25% всех аварий возникают в результате выезда водителей на встречку. Последствия от них считаются самыми тяжелыми.

Проблема разделения дорожных полос наиболее актуально стоит для Полевского, трассы ЕкатеринбургРежАлапаевск и Екатеринбург – Нижний ТагилСеров.

Сейчас специалисты думают, как установить ограждения, поскольку большинство проблемных участков очень узкие. Дополнительного места для размещения конструкций там попросту нет. Однако к работам планируют приступить уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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