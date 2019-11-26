В Екатеринбурге пожар в многоэтажке унес жизнь женщины

СЕГОДНЯ 20:00 2019-11-26T20:23:25+03:00

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В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке погибла женщина. Квартира горела на третьем этаже дома на Начдива Онуфриева, 32, где на первом этаже находится детская поликлиника. Когда пожарные приехали на вызов, из здания уже вышли самостоятельно 14 взрослых и 20 детей.

- В 19:29 поступило сообщение о возгорании. Из задымлённого подъезда при помощи дыхательных масок эвакуировали 11 человек, из них 3 ребёнка. В 20:13 огонь локализован на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили 3 единицы техники и 10 человек. По факту гибели женщины следственный комитет проводит проверку. Сейчас квартиру погибшей осматривают следственный комитет, МЧС и полиция.

- Предварительно криминала не усматривается. Проводится осмотр и опросы очевидцев. Тело будет отправлено на судмедэкспертизу, - рассказал руководитель следственного отдела по ленинскому району Екатеринбурга Вадим Терновой.

ИСТОЧНИК KP.RU