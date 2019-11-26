2019-11-26T10:09:09+03:00
Общество

«Оставил деньги и документы и пропал»: в Екатеринбурге две недели ищут розоволосого художника

Молодой человек приехал на несколько дней в гости к друзьям, вышел из дома 13 ноября и исчез
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге волонтеры уже две недели разыскивают 23-летнего Никитина Артемия Эдуардовича. Молодой человек приехал в Екатеринбург на несколько дней, в гости к друзьям, однако вечером 13 ноября вышел из дома и бесследно исчез.

- Деньги, документы и все вещи он оставил у друзей и ушел, никому ничего не сказав, - поделились с «Комсомолкой» волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

О том, что молодой человек перестал выходить на связь, рассказали его друзья и тетя, которая живет в Кургане. Оказалось, что сам Артемий тоже родом оттуда, но некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Поэтому у волонтеров есть основания полагать, что парень мог уехать туда.

Молодой человек несколько раз перекрашивал волосы. Фото: соцсети

Молодой человек несколько раз перекрашивал волосы. Фото: соцсети

- С друзьями очень сложно выйти на контакт. Их много, и каждый видел парня в разное время, - добавили волонтеры. – Артемий – художник, поэтому он очень эксцентричная и сложная личность. Непонятно, о чем он думает.

Отмечается, что никаких проблем со здоровьем у молодого человека нет. На его странице во «ВКонтакте» сказано, что последний раз Артемий был в сети 1 ноября.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: ярко-розовые волосы и цветные татуировки на руках.

Приметы: худощавое телосложение, рост 189 сантиметров, волосы средней длины ярко-розового цвета, серо-голубые глаза.

На момент пропажи был одет в синюю джинсовку, темные джинсы, бордовую кофту и бежевый шарф.

Если вы вдруг где-то видели Никитина Артемия или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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