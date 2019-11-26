«Оставил деньги и документы и пропал»: в Екатеринбурге две недели ищут розоволосого художника
В Екатеринбурге волонтеры уже две недели разыскивают 23-летнего Никитина Артемия Эдуардовича. Молодой человек приехал в Екатеринбург на несколько дней, в гости к друзьям, однако вечером 13 ноября вышел из дома и бесследно исчез.
- Деньги, документы и все вещи он оставил у друзей и ушел, никому ничего не сказав, - поделились с «Комсомолкой» волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
О том, что молодой человек перестал выходить на связь, рассказали его друзья и тетя, которая живет в Кургане. Оказалось, что сам Артемий тоже родом оттуда, но некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Поэтому у волонтеров есть основания полагать, что парень мог уехать туда.
Молодой человек несколько раз перекрашивал волосы. Фото: соцсети
- С друзьями очень сложно выйти на контакт. Их много, и каждый видел парня в разное время, - добавили волонтеры. – Артемий – художник, поэтому он очень эксцентричная и сложная личность. Непонятно, о чем он думает.
Отмечается, что никаких проблем со здоровьем у молодого человека нет. На его странице во «ВКонтакте» сказано, что последний раз Артемий был в сети 1 ноября.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Особые приметы: ярко-розовые волосы и цветные татуировки на руках.
Приметы: худощавое телосложение, рост 189 сантиметров, волосы средней длины ярко-розового цвета, серо-голубые глаза.
На момент пропажи был одет в синюю джинсовку, темные джинсы, бордовую кофту и бежевый шарф.
Если вы вдруг где-то видели Никитина Артемия или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU