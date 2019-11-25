Какие зоны отдыха благоустроят в Екатеринбург в 2020 году? Список
Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» [92.3 fm] рассказал, какие зоны для отдыха горожан благоустроят в 2020 году.
В 2019 году главам семи районов дали право самим выбирать объекты под благоустройства и предоставили финансы для этого. В результате летом в каждом из районов реконструировали по три объекта.
Арт-объект "Сердце Уралмаша" не был согласован с главным архитектором Екатеринбурга
С 2020 году облагораживать и реконструировать будут:
- Набережная реки Исеть от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. В рамках этого проекта под мостами через Исеть по улицам Куйбышева и Малышева проложат пешеходные зоны. Здесь уберут часть старых деревьев, заменив их саженцами.
- Парк 22 Партсъезда за Дворцом молодежи.
- Парк Зеленая Роща: работы уже начаты, в следующем сезоне будут продолжены.
- Набережная Городского пруда от улицы Челюскинцев до реки Ольховка: сейчас идут корректировки проекта. Реализация начнется в 2020 году.
- Набережная Городского пруда: от улицы Папанина до Челюскинцев.
Набережную Исети обновляют поэтапноФото: Алексей БУЛАТОВ
Что предлагается вынести на обсуждение для последующего развития территории:
- Сад имени Энгельса.
- Площадь Субботников.
- Парк имени 50-летия советской власти на Метеогорке.
- Дендропарк по улице Мира.
- Парк 50-летия ВЛКСМ.
- Реконструкция ЦПКиО.
«Зеленые зоны в Екатеринбурге сформированы. В существующей застройке понятно, где у нас парки, скверы и бульвары. Но часть этих пространств используется неэффективно. Поэтому, когда мы их разовьем, то дефицит зеленых зон в городе снизится», - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Молоков.
ИСТОЧНИК KP.RU