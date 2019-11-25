Какие зоны отдыха благоустроят в Екатеринбург в 2020 году? Список

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-25T18:18:40+03:00

В Екатеринбурге обновят парки и скверы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом рассказал главный архитектор города

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Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» [92.3 fm] рассказал, какие зоны для отдыха горожан благоустроят в 2020 году.

В 2019 году главам семи районов дали право самим выбирать объекты под благоустройства и предоставили финансы для этого. В результате летом в каждом из районов реконструировали по три объекта.

Арт-объект "Сердце Уралмаша" не был согласован с главным архитектором Екатеринбурга 00:00 00:00

С 2020 году облагораживать и реконструировать будут:

- Набережная реки Исеть от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского. В рамках этого проекта под мостами через Исеть по улицам Куйбышева и Малышева проложат пешеходные зоны. Здесь уберут часть старых деревьев, заменив их саженцами.

- Парк 22 Партсъезда за Дворцом молодежи.

- Парк Зеленая Роща: работы уже начаты, в следующем сезоне будут продолжены.

- Набережная Городского пруда от улицы Челюскинцев до реки Ольховка: сейчас идут корректировки проекта. Реализация начнется в 2020 году.

- Набережная Городского пруда: от улицы Папанина до Челюскинцев.

Набережную Исети обновляют поэтапноФото: Алексей БУЛАТОВ

Что предлагается вынести на обсуждение для последующего развития территории:

- Сад имени Энгельса.

- Площадь Субботников.

- Парк имени 50-летия советской власти на Метеогорке.

- Дендропарк по улице Мира.

- Парк 50-летия ВЛКСМ.

- Реконструкция ЦПКиО.

«Зеленые зоны в Екатеринбурге сформированы. В существующей застройке понятно, где у нас парки, скверы и бульвары. Но часть этих пространств используется неэффективно. Поэтому, когда мы их разовьем, то дефицит зеленых зон в городе снизится», - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Молоков.

ИСТОЧНИК KP.RU