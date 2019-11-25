2019-11-25T18:05:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства

В полиции ситуацию не комментируют
Евгений Стоянов
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Видимо, флаг сожгли ночьюВидимо, флаг сожгли ночьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге неизвестные сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства на проспекте Ленина,44.

О случившемся стало известно утром, когда горожане увидели полицейских, которые снимали отпечатки пальцев на фасаде кофейни, расположенной рядом с консульством.

Об увиденном жители города написали в соцсетях.

Вандалы полностью уничтожили флаг союзного государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вандалы полностью уничтожили флаг союзного государстваФото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.

Полиция снимала отпечатки пальцев, чтобы найти вандалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция снимала отпечатки пальцев, чтобы найти вандаловФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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