В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-25T18:05:59+03:00

В полиции ситуацию не комментируют

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В Екатеринбурге неизвестные сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства на проспекте Ленина,44.

О случившемся стало известно утром, когда горожане увидели полицейских, которые снимали отпечатки пальцев на фасаде кофейни, расположенной рядом с консульством.

Об увиденном жители города написали в соцсетях.

Вандалы полностью уничтожили флаг союзного государстваФото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.

Полиция снимала отпечатки пальцев, чтобы найти вандаловФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU