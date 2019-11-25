В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства
В полиции ситуацию не комментируют
Видимо, флаг сожгли ночьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге неизвестные сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства на проспекте Ленина,44.
О случившемся стало известно утром, когда горожане увидели полицейских, которые снимали отпечатки пальцев на фасаде кофейни, расположенной рядом с консульством.
Об увиденном жители города написали в соцсетях.
Вандалы полностью уничтожили флаг союзного государстваФото: Алексей БУЛАТОВ
В полиции от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.
Полиция снимала отпечатки пальцев, чтобы найти вандаловФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU