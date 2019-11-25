Власти Екатеринбурга планируют открывать по три-четыре новых школы в год

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-25T14:38:22+03:00

В Екатеринбурге каждый год планируют открывать по 3-4 новых школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в работе находится сразу восемь образовательных учреждений

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Администрация Екатеринбурга представила среднесрочный прогноз социально-экономического развития города на 2020 год. И на плановый период 2021-2022 годов. Согласно нему, в год планируется открывать по три-четыре новых школы.

- К 2022 году этот показатель должен вырасти за счет строительства, реконструкции и капремонта зданий до 15 500 мест, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Один из объектов, за счет которого должен произойти такой скачок – строящаяся школа №80 на тысячу мест по улице Калинина, 26А.

На сегодняшний день школа строится за счет средств федеральной казны. На нее потратят 925 миллионов рублей. В новом здании разместятся большой и малый спортзалы, столовая, кухня, класс и подсобные помещения.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, сейчас в работе находятся сразу восемь школ. Это и строительство новых, и реконструкция старых.

- Цель администрации города – по три-четыре сданных школы в год, - добавил Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU