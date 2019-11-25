2019-11-25T11:58:25+03:00
Общество

Свердловские силовики напугали студентов последствиями хранения наркотиков

Сегодня они пришли в УРГуПС, прочитали молодежи лекцию и ответили на все интересующие их вопросы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
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Сегодня к студентам в УРГУПС пришли свердловские силовики и президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Они в доступной форме довели до молодежи информацию о последствиях, которые ждут каждого, кто употребляет и хранит у себя наркотики.

Студенты активно участвовали в дискуссии и задавали силовикам вопросы – им было так интересно, что отведенных на общение 60 минут не хватило.

- Очень интересовало студентов, планируется ли ужесточение ответственности за незаконный оборот наркотиков, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - На что силовики ответили, что на сегодняшний день преступников, в качестве наказания, лишают свободы вплоть до пожизненного срока и штрафуют до полумиллиона рублей.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Волновал студентов вопрос о том, почему вообще подростки начинают употреблять наркотики – и можно ли как-то избавиться от зависимости.

- Не надо искать виновных, когда сам встал на опасный путь. Всем в детстве родители дают верные установки и рассказывают о вреде наркотиков. Нет психологической зависимости, есть распущенность, - отметил Жуков. – Знаю множество примеров, что наркоманы с 10 летним стажем завязывали с употреблением, главное желание, считает общественник Жуков.

Сейчас на Урале проходит второй этап акции МВД «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена против незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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