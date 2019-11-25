В Екатеринбурге больше 25 тысяч человек проверились на онкологию
На Урале подвели итоги масштабной профилактической акции «Урал – территория здоровья», которая прошла в эти выходные в Екатеринбурге и Первоуральске. В ней приняли участие больше 25 тысяч свердловчан.
- Старт акции был дан в Серове, далее «территория здоровья» пришла в Нижний Тагил, Ирбит, Каменск-Уральский, Первоуральск и Екатеринбург, - рассказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.
Во время бесплатных обследований горожане могли пройти сразу нескольких врачей-специалистов: онколога, уролога, гинеколога, маммолога и других. Также в медколледже работали онкопосты – в них можно было проконсультироваться по онкологическим заболеваниям, измерить давление и уровень глюкозы в крови.
ИСТОЧНИК KP.RU