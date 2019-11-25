В Екатеринбурге больше 25 тысяч человек проверились на онкологию

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-25T11:23:56+03:00

Пройти бесплатное обследование можно было в минувшие выходные

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На Урале подвели итоги масштабной профилактической акции «Урал – территория здоровья», которая прошла в эти выходные в Екатеринбурге и Первоуральске. В ней приняли участие больше 25 тысяч свердловчан.

- Старт акции был дан в Серове, далее «территория здоровья» пришла в Нижний Тагил, Ирбит, Каменск-Уральский, Первоуральск и Екатеринбург, - рассказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

Во время бесплатных обследований горожане могли пройти сразу нескольких врачей-специалистов: онколога, уролога, гинеколога, маммолога и других. Также в медколледже работали онкопосты – в них можно было проконсультироваться по онкологическим заболеваниям, измерить давление и уровень глюкозы в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU