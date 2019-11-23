«Настоящий водопад»: жильцы новостройки на Вторчермете оказались заблокированы в квартирах из-за прорыва трубы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-23T12:58:03+03:00

Жильцы не могли выйти из подъезда, не замочив ноги. Фото: скриншот видео из соцсетей

Изменить размер текста: A A

В новостройке на Вторчермете прорвало трубу с холодной водой. В итоге затопленным оказался весь подъезд в доме по адресу переулок Сызранский,15, а также дорога около дома.

Жильцы дома не могли войти или выйти из подъезда, не замочив ноги.

- Настоящий водопад случился нынешним утром в новом доме на Вторчермете, построенном в 2016 году. Из первого подъезда в переулке Сызранском, 15 полилась холодная вода — по лестницам и на улицу, - написал Алексей Парамонов в группе «Район Вторчермет-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Жильцы новостройки на Вторчермете оказались заблокированы в квартирах из-за прорыва трубы.В новостройке на Вторчермете прорвало трубу с холодной водой. В итоге затопленным оказался весь подъезд в доме по адресу переулок Сызранский,15

Жильцы сообщили об аварии в диспетчерскую. В УК «Территория», обслуживающей дом, рассказали, что прорыв трубы уже устранен. Сейчас ремонтная бригада насосами откачивает воду.

ИСТОЧНИК KP.RU