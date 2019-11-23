Эвакуировались 50 человек: студентам Свердловской филармонии пришлось спасаться от дыма
Утром в Екатеринбурге 50 студентам Свердловской филармонии пришлось экстренно эвакуироваться из здания общежития. Это было связано с дымом, появившимся в здании.
- В 08:26 поступило сообщение о задымлении в здании общежития Свердловской филармонии по адресу Щорса 94а. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Прибывшие на место пожарные обследовали здание, но источника дыма не нашли.
- Причина задымления - короткое замыкание электрощита без последующего горения, - уточнили в МЧС.
Сейчас студенты вернулись в свои комнаты. На место выезжали 18 пожарных машин и 28 спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU