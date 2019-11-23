Эвакуировались 50 человек: студентам Свердловской филармонии пришлось спасаться от дыма

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-23T10:36:39+03:00

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Утром в Екатеринбурге 50 студентам Свердловской филармонии пришлось экстренно эвакуироваться из здания общежития. Это было связано с дымом, появившимся в здании.

- В 08:26 поступило сообщение о задымлении в здании общежития Свердловской филармонии по адресу Щорса 94а. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные обследовали здание, но источника дыма не нашли.

- Причина задымления - короткое замыкание электрощита без последующего горения, - уточнили в МЧС.

Сейчас студенты вернулись в свои комнаты. На место выезжали 18 пожарных машин и 28 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU