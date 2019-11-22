СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-22T20:06:42+03:00

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Кирилл Серебренников не приехал в Екатеринбург на премьеру своего спектакля про Пугачеву. Известного режиссера ждали в Ельцин-центре на фестивале «Слова и музыка свободы». Спектакль Гоголь-центра «Наша Алла» сегодня впервые показали за пределами Москвы.

Режиссер сейчас занят съемками фильма по роману уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Но в Екатеринбург не смог приехать не только по этой причине. Ему нужно присутствовать на судах. Напомним, худрук «Гоголь-центра» обвиняется в хищении 133 миллионов рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

ИСТОЧНИК KP.RU