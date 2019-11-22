СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-22T19:46:05+03:00

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В Екатеринбурге оштрафовали предприятие за повреждение деревьев и порчу почвы на охраняемой природной территории в парке «Лесоводов России». Нарушения нашли между домом № 5 ЖК «Светлый» и Кольцовским трактом. В прокуратуре выяснили, что вред охраняемой природной территории нанес подрядчик, занимающийся строительством жилого комплекса «Светлый».

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Промстроймонтаж» является подрядчиком строительства жилых домов на объекте «Жилой комплекс «Светлый», расположенном по Кольцовскому тракту в Екатеринбурге, и выполняет работы по строительству тепловых сетей, устройству дренажного коллектора и благоустройству территорий, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сумма причиненного особо охраняемой природной территории ущерба составила более 420 тысяч рублей. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовало предприятие на 300 тысяч рублей, а руководителя - на 20 тысяч. Кроме того, по результатам 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории, возмещен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU