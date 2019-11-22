2019-11-22T08:44:39+03:00
Происшествия

Мошеннице из Екатеринбурга, которая обдурачила кредитные конторы на два миллиона, дали пять лет тюрьмы

Она просила знакомых под ложными паспортами брать кредиты и покупать машины
Мария Трапезникова
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Женщину отправили в тюрьмы на пять летЖенщину отправили в тюрьмы на пять летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу Марию Любимову, которую обвиняют по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В 2012 году, только освободившись из тюрьмы, она решила вместе с родственником обокрасть кредитную контору.

- Они предложили своей знакомой на ее имя оформить кредит и купить автомобиль, пообещав, что сами будут вносить платежи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Женщина согласилась.

Любимова изготовила фальшивые документы, а также придумала «легенду» для банка о финансовом положении женщины, которая согласилась стать заемщиком. И уже в феврале 2013 года она получила кредиты в двух банках и купила две легковушки.

- Также Любимова поступила с еще одной жертвой, заполучив новенькую иномарку. Мошеннические действия женщины не вызывали у заемщиков подозрений, так как она занималась прокатом автомобилей и сама вносила первоначальный платеж, - добавили в прокуратуре.

Все купленные автомобили женщина продала, однако новым владельцам об этом не сообщила. Таким образом, ущерб составил больше 2,1 миллиона рублей. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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