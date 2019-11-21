СЕГОДНЯ 20:11 2019-11-21T20:11:13+03:00

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В Первоуральске поймали на вымогательстве специалиста областного фонда капремонта по западному территориальному отделу. Он требовал деньги от подрядчика за подписанные акты приема работ. Только с этими документами подрядчик мог получить деньги за выполненные работы. За два объекта он хотел получить 150 тысяч рублей. Сотрудник фонда был задержан с поличным 18 ноября. Об этом рассказали в следственном комитете области.

- В настоящее время органами Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие служебная и финансовая документация, - рассказал заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области Алексей Невгад.

Чиновник уже написал явку с повинной и рассказал обстоятельства преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Сотруднику фонда грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы подкупа.

ИСТОЧНИК KP.RU