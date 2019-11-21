2019-11-21T15:30:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ

Сейчас область ждет разрешения от Минздрава РФ
Мария Трапезникова
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Строительство начали еще в марте прошлого года, на закладку первого камня приезжала министр здравоохранения РФСтроительство начали еще в марте прошлого года, на закладку первого камня приезжала министр здравоохранения РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительство нового здания НИИ ОММ, который планировали возвести в Академическом, заморожено. Как рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, из-за того, что Минздрав РФ до сих пор не выдал на это разрешение. Официальное письмо губернатора опубликовал у себя в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Согласно документу, на сегодняшний день уже готова вся проектная документация, которая прошла госэкспертизу, разработана и утверждена «дорожная карта» проекта и создана рабочая группа по ее реализации.

Сейчас проводится согласование экономической модели и финансового механизма совместно с Минздравом РФ. Как только все будет готово, работы возобновятся.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

- Причина, пожалуй, веская. Но это не объясняет, зачем тогда в марте 2018-го главный медик страны Вероника Скворцова прилетала в Екатеринбург и закладывала первый камень в основание нового дома НИИ ОММ, - заметил сам Альшевских. - Выглядит так, будто министр здравоохранения РФ поторопилась с торжественными церемониями.

Напомним, что возводить новый медкластер начали еще полтора года назад, в марте 2018 года. На церемонию закладки первого камня в Екатеринбург прилетела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Общая площадь здания составит 36 тысяч «квадратов», а рядом с ним построят медуниверситет, клиники, школу, два детских сада и дом для врачей на 500 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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