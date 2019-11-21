На Урале энергетики банкротят «Водоканал» из-за долгов в 96 миллионов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-21T11:26:37+03:00

Проблемы у них появились еще несколько лет назад

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В Реже энергетики банкротят местный МУП «Водоканал» из-за долгов за электроэнергию в 96 миллионов рублей. Оказалось, что его активы не покрывают даже четверти накопившейся суммы.

- Признаки банкротства появились у МУПа еще в 2016 году, а в феврале 2008 года его директор был оштрафован за то, что не пришел в суд с заявлением о собственном банкротстве, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Напомним, что раньше энергетики направили прокурорскую проверку на МУП.

ИСТОЧНИК KP.RU