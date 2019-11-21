Новый Уральский центр ядерной медицины спасет больше тысячи онкобольных за год

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-21T15:27:51+03:00

На сегодняшний день Свердловская область занимает второе место среди смертности от онкозаболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для лечения будут использоваться инновационные технологии, которые позволят снизить смертность среди этого заболевания

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Центр ядерной медицины, создаваемый в Свердловской области для борьбы с онкологическими заболеваниями, за год спасет больше тысячи больных. На сегодняшний день онкологические заболевания в регионе занимают второе место по смертности. Новый центр позволит к 2024 году коренным образом переломить ситуацию.

- На его площадке создаются уникальные возможности для этого. Речь идет о введении лабораторно-радиохимического комплекса, корпуса радионуклидной терапии, центра радиохирургии и расширении применения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), - объяснили в департаменте информполитики региона.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, новый центр позволит полностью вылечивать до 150 пациентов с первой и второй стадиями рака предстательной железы в год, до 180 пациентов с раком головного мозга, до 300 человек с первой и второй стадиями рака щитовидной железы.

А специальная терапия болевого синдрома приведет к улучшению здоровья 400 пациентов с метастическими поражениями костей в год.

- По словам главврача областного онкодиспансера Владимира Елишева, на сегодняшний день создание Центра ядерной медицины - это самый крупный инвестиционный проект в сфере здравоохранения на территории РФ, - заключили в департаменте информполитики.

ИСТОЧНИК KP.RU