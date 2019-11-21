2019-11-21T07:53:44+03:00
Общество

Средняя зарплата уральцев за осень почти дотянула до 40 тысяч рублей

Больше всего она выросла у строителей и тех, кто работает в сфере информации и связи
Мария Трапезникова
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Она составляет 39,7 тысяч рублейОна составляет 39,7 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики из Свердловскстата подсчитали среднюю зарплату жителей Урала за осень. Так, в сентябре она составила 39 700 рублей и, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, выросла на 6,8%.

- Средние зарплаты граждан находятся в диапазоне от 24 000 рублей – если рассматривать работников отелей и общепита, до 63 200 рублей – у ученых, - отмечается в исследовании.

Больше всего за год зарплаты выросли у тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых (на 13%) – до 44 500 рублей, строительстве (на 11,8%) – до 36 900 рублей, и информации и связи (на 11,8%) – до 52 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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