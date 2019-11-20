2019-11-20T17:16:46+03:00
Общество

В Свердловской области ищут молодого человека со шрамом на левой брови

Александр Куракин пропал почти две недели назад
Алина СУРИНА
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Фото: МО МВД России «Алапаевский»Фото: МО МВД России «Алапаевский»
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В Свердловской области ищут молодого человека с шрамом на левой брови. 25-летний Александр Куракин пропал почти две недели назад из поселка Верхняя Синячиха. О его поисках объявили в полиции.

- В ночь с 7 на 8 ноября Куракин Александр Викторович уехал из дома на сером автомобиле «Geely MK Cross» г/н Х053АХ 96 регион и до настоящего времени его местонахождение не известно, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский».

Приметы: рост около 185 см, плотного телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы короткие русые, губы тонкие.

Был одет: куртка короткая темно-синего цвета с вертикальными вставками в области груди красного цвета, кроссовки коричневого цвета с подошвой белого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефону 8(34346) 3-42-25, 8-908-92-68-668 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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