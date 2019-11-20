Екатеринбуржцу пришлось самому покупать себе медоборудование, чтобы прооперироваться
В 2016 году в клинической горбольнице №14 лежал пациент, которому необходимо было сделать эндопротезирование – операцию по внедрению в организм специального устройства, которое замещает функцию нужного органа.
Однако для того, чтобы операцию провели, супруге мужчины пришлось самостоятельно покупать ему нужный эндопротез, на свои личные деньги. Так получилось потому, что в больнице вовремя не был закуплен ряд необходимого оборудования.
- Должностные лица медучреждения своевременного не сформировали заявки на их приобретение, соответственно, закупка эндопротезов для пациентов организована тоже не была, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В результате были нарушены права пациента на оказание бесплатной медпомощи.
В связи с этим, прокуратура обязала горбольницу №14 устранить все нарушения, а главврача привлекли к дисциплинарной ответственности – ему сделали выговор. Все деньги, которые супруга пациента потратила на покупку протеза, ей возвращены.
ИСТОЧНИК KP.RU