Екатеринбуржцу пришлось самому покупать себе медоборудование, чтобы прооперироваться

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-20T08:23:51+03:00

Так получилось потому, что больница вовремя ничего не закупила

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В 2016 году в клинической горбольнице №14 лежал пациент, которому необходимо было сделать эндопротезирование – операцию по внедрению в организм специального устройства, которое замещает функцию нужного органа.

Однако для того, чтобы операцию провели, супруге мужчины пришлось самостоятельно покупать ему нужный эндопротез, на свои личные деньги. Так получилось потому, что в больнице вовремя не был закуплен ряд необходимого оборудования.

- Должностные лица медучреждения своевременного не сформировали заявки на их приобретение, соответственно, закупка эндопротезов для пациентов организована тоже не была, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В результате были нарушены права пациента на оказание бесплатной медпомощи.

В связи с этим, прокуратура обязала горбольницу №14 устранить все нарушения, а главврача привлекли к дисциплинарной ответственности – ему сделали выговор. Все деньги, которые супруга пациента потратила на покупку протеза, ей возвращены.

ИСТОЧНИК KP.RU