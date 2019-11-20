2019-11-20T07:26:34+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга отреставрируют старинный особняк Федорова

На работы выделили 36 месяцев
Мария Трапезникова
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Владелец дом совсем запустил. Фото: Яндекс.ПанорамыВладелец дом совсем запустил. Фото: Яндекс.Панорамы
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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга обязала властей отреставрировать старинный особняк Федорова, который находится на улице Чернышевского, в самом центре города. Он является объектом культурного наследия.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что владельцы совсем запустили историческое здание, которое требует незамедлительного ремонта.

- В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием восстановить особняк, разработать научно-проектную документацию, а также проект зон охраны объекта культурного наследия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд требования удовлетворил и установил срок работ – 36 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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