В центре Екатеринбурга отреставрируют старинный особняк Федорова
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга обязала властей отреставрировать старинный особняк Федорова, который находится на улице Чернышевского, в самом центре города. Он является объектом культурного наследия.
В ходе проверки прокуратура выяснила, что владельцы совсем запустили историческое здание, которое требует незамедлительного ремонта.
- В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием восстановить особняк, разработать научно-проектную документацию, а также проект зон охраны объекта культурного наследия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд требования удовлетворил и установил срок работ – 36 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU